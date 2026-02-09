Мексика приостановила поставки нефти на Кубу из-за угрозы введения торговых пошлин со стороны США. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, передает ТАСС.

«Отправка [нефти] в данный момент приостановлена, мы стремимся избежать негативных последствий для Мексики», — сказала она.

Шейнбаум уточнила, что США опубликовали указ о введении пошлин для стран, поставляющих топливо Кубе. В то же время она заявила, что Мексика не откажется от гуманитарной поддержки Кубы.

29 января президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Соединенных Штатах из-за якобы исходящей от Кубы угрозы национальной безопасности. В ответ на это кубинские власти на следующий день также приняли решение ввести чрезвычайное положение на острове, обозначив его как меру «в связи с экстремальной угрозой» со стороны Вашингтона. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что опасность, исходящая из США, «в значительной степени обусловлена деятельностью «антикубинского неофашистского правого крыла».

Спустя два дня Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из стран, осуществляющих поставки нефти на Кубу.

Ранее папа Римский призвал не допустить страданий кубинцев.