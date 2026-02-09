Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Спорт

«Все через заднее место»: в Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады

Свищев: на Олимпиаде в Милане все сделано через заднее место
Claudia Greco/Reuters

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что организационный комитет зимних Олимпийских игр — 2026 мог проявить разгильдяйство при подготовке к турниру. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», — заявил он.

На хрупкость медалей жаловались несколько спортсменов: шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки, а американская фигуристка Алиса Лью, которая в составе своей сборной выиграла командный турнир Олимпиады, показала, что от медали отвалилась лента.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее в оргкомитете Олимпиады заявили, что разбираются в причине хрупкости медалей.
 
Теперь вы знаете
Радиация в вашем доме: игрушки, посуда и другие бытовые вещи, которые могут «фонить»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!