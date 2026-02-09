«Все через заднее место»: в Госдуме раскритиковали организацию Олимпиады

Свищев: на Олимпиаде в Милане все сделано через заднее место

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что организационный комитет зимних Олимпийских игр — 2026 мог проявить разгильдяйство при подготовке к турниру. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас я не понимаю, почему такого низкого качества символика Олимпиады. Не хочу злорадствовать, но, я извиняюсь, там все через заднее место. И свет отключается во время соревнований, и музыка, и лед проваливается. Как-то не пошло, к сожалению. Думаю, это не последние истории, что-то еще там будет», — заявил он.

На хрупкость медалей жаловались несколько спортсменов: шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки, а американская фигуристка Алиса Лью, которая в составе своей сборной выиграла командный турнир Олимпиады, показала, что от медали отвалилась лента.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

Ранее в оргкомитете Олимпиады заявили, что разбираются в причине хрупкости медалей.