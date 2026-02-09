На видео попала горящая после атаки ВС РФ украинская автозаправочная станция

Горящая после атаки ВС РФ автозаправочная станция в Краматорске попала на видео

Российский беспилотник атаковал автозаправочную станцию (АЗС) в Краматорске. Видеозапись последствий опубликовал Telegram-канал «Донбасс оперативный».

На кадрах виден пожар на территории АЗС. Позже украинские пожарные потушили возгорание.

9 февраля украинский энергохолдинг ДТЭК показал в своих соцсетях «апокалиптические» кадры с текущим состоянием своих электростанций и теплоэлектроцентралей. На опубликованных материалах видны последствия воздушных ударов Вооруженных сил России.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили, что энергосистема Украины «висит на волоске».