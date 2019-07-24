Денисова рассказала о скором возвращении моряков

Уполномоченная Верховной рады по правам челoвека Людмила Денисова заявила, что договоренности о возвращении на Украину арестoванных в РФ украинских моряков достигнуты, сообщает ТАСС.

«Скоро будем встречать моряков на родине», — сказала Денисова.

При этом она добавила, что ею было подписано ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о личном поручительстве в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в СИЗО «Лефортово». Документы передали, они находятся на рассмотрении.

По словам Денисовой, решение принято Международным трибуналом по морскому праву.

Ранее родители украинских моряков рассказали об ожиданиях от России и Украины.