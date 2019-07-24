Мэй с радостью передаст премьерство Джонсону
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Уходящий британский премьер Тереза Мэй заявила, что рада передать свои полномочия преемнику Борису Джонсону. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она напомнила, что Джонсон работал под ее крылом в кабинете министров и теперь он будет выполнять волю народа и выводить страну из ЕС.
«Я рада отдать правление новому лидеру Консервативной партии и будущему премьеру», — отметила Мэй.
Стоит отметить, что Джонсон вступит на новый пост 24 июля.
Ранее сообщалось, что на Мэй наехали всем парламентом.
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