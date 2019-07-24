Мэй с радостью передаст премьерство Джонсону

Уходящий британский премьер Тереза Мэй заявила, что рада передать свои полномочия преемнику Борису Джонсону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она напомнила, что Джонсон работал под ее крылом в кабинете министров и теперь он будет выполнять волю народа и выводить страну из ЕС.

«Я рада отдать правление новому лидеру Консервативной партии и будущему премьеру», — отметила Мэй.

Стоит отметить, что Джонсон вступит на новый пост 24 июля.

Ранее сообщалось, что на Мэй наехали всем парламентом.

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