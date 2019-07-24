Порошенко явился на допрос

Пятый украинский президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщают украинские СМИ.

До этого Порошенко ждали на допрос 17 июля, но он не явился. Его адвокат сообщил, что экс-лидер не получал каких-либо уведомлений о вызове на допрос, и не сможет явиться в ведомство 17 июля в связи с тем, что он занимается предвыборной кампанией и находится за пределами Киева.

После этого его адвокат пообещал, что экс-лидер Украины появится на допросе 25 июля.

Ранее сообщалось, что Порошенко беспрестанно вызывают на допрос.