Джонсон назвал приоритеты на посту премьера Британии

Бори Джонсон, который был избран новым главой Консервативной партии Британии, выступая с речью, объявил новыми приоритетами победу над оппозицией и выход из ЕС (Brexit) до 31 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам, будущего премьера, целью Консервативной партии является нанесение поражения главе лейбористов Джереми Корбину, а также Brexit.

Ранее сообщалось, что Джонсон в случае его избрания уволит действующего главу внешнеполитического ведомства Джереми Ханта.

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