Общество

В Ульяновской области сообщили о скором спуске на воду новой атомной подлодки

Губернатор Русских: атомная подлодка «Ульяновск» готовится к спуску на воду
Григорий Сысоев/РИА Новости

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Ульяновск» готовится к спуску на воду. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

По его словам, в будущем она усилит Северный флот.

«Экипаж сформирован и проходит обучение. После корабль будет принят в состав ВМФ. Сейчас ведутся внутренние работы», — заявил он.

Губернатор провел рабочую встречу с командиром 11-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота, капитаном 1-го ранга Андреем Харчиковым и заместителем командира дивизии, капитаном 2-го ранга Максимом Кимом.

Русских рассказал, что крейсер будет оснащен современными видами оружия и войдет в боевой состав нашего прославленного Северного флота. Он добавил, что регион возьмет шефство над подводным крейсером и окажет всю необходимую поддержку.

До этого объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передала ВМФ России большую дизель-электрическую подлодку «Великие Луки» проекта 677 «Лада». Торжественная церемония поднятия Андреевского флага состоялась на Адмиралтейских верфях.

Ранее сообщалось, что британский флот проследил за прохождением российской подлодки.

