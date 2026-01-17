Стало известно о новой мошеннической схеме возврата квартир после дела Долиной

Пожилые мошенники в России после того, как суд удовлетворил иск Полины Лурье к певице Ларисе Долиной, начали использовать новую схему возврата проданных квартир. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Журналисты пояснили, что нечистоплотные продавцы недвижимости при попытках вернуть квартиры перестали ссылаться на якобы обманувших их аферистов. Вместо этого они стали использовать ст. 177 Гражданского кодекса РФ, заявляя о своей недееспособности в момент продажи жилья.

В материале описывается один из подобных случаев. По данным канала, в 2024 году 70-летняя Ольга Ф. продала свою квартиру 47-летней Эмме В. Последняя оформила ипотеку на 28 лет, при этом сделку о купле-продаже недвижимости заключали более двух часов. Во время обсуждений продавец предоставила покупательнице справку о полной дееспособности. Впоследствии она сообщила, что якобы передала полученные за квартиру деньги мошенникам, и подала иск в суд.

«Однако после победы Полины Лурье над Ларисой Долиной в Верховном суде Ольга сменила стратегию — теперь пенсионерка настаивает на своей невменяемости в момент продажи квартиры», — говорится в публикации.

Комментируя ситуацию, юристы описали действия 70-летней женщины как переход от сильных аргументов к слабым. Несмотря на это, риск для покупателей жилья сохраняется. Они могут лишиться квартиры и денег, если суд примет предоставленную справку о невменяемости и встанет на сторону продавца.

Долина оказалась в центре скандала после того, как продала свою квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей. Недвижимость приобрела Полина Лурье. Через некоторое время певица заявила, что стала жертвой аферистов, и обратилась в суд. Инстанция встала на сторону артистки, вернув ей квартиру и при этом не обязав ее отдать деньги покупательнице. На этом фоне Лурье подала жалобу в Верховный суд РФ, который отменил предыдущие судебные акты и оставил недвижимость заявительнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее приставы возбудили исполнительное производство в отношении Долиной.