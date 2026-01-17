Размер шрифта
В России предрекли Украине массовые протесты из-за повышения налогов

Сенатор Никонорова: от массовых протестов Киев спасает лишь военное положение
Виктор Толочко/РИА «Новости»

Решение правительства Украины повысить налоги для получения внешних кредитов не вылилось в массовые протесты только из-за военного положения. Об этом заявила в интервью ТАСС замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова.

«Подобные решения, очевидно, будут непопулярными и лишь усилят и без того растущее социальное недовольство», — высказала мнение сенатор.

Она отметила, что власти Украины не только постоянно требуют от народа выполнения «обязательств» перед государством, но и постоянно расширяют их количество.

Никонорова считает, что от массовых протестов Киева спасает лишь действующее военное положение, «режим насильственной мобилизации и радикальная политика подавления всякого инакомыслия».

15 января официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявила, что правительство Украины взяло на себя обязательство повысить налоги для получения внешних кредитов.

Ранее Украине предрекли серьезный бюджетный дефицит.

