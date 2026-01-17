84-летнюю исполнительницу «Любите Россию» экстренно увезли в больницу из‑за проблем с сердцем

Заслуженная артистка РФ Галина Ненашева госпитализирована из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Как утверждают СМИ, 84-летней исполнительнице песни «Белая лебедь» резко стало плохо, после чего ей вызвали на дом бригаду скорой помощи. Медики диагностировали у певицы нестабильную стенокардию — обострение ишемической болезни сердца, которое может привести к развитию инфаркта миокарда, — и приняли решение о срочной госпитализации.

При этом другой информации о текущем состоянии здоровья Ненашевой СМИ не раскрывают. Также неизвестны прогнозы врачей.

Галина Ненашева — советская и российская эстрадная певица, которая получила широкую известность в эпоху СССР. У нее были совместные выступления с легендарным артистом Муслимом Магомаевым, а также она исполняла песни для саундтреков к известным фильмам. Наиболее известные ее композиции: «Белая лебедь» из фильма «Русское поле», «Любите Россию» и «Я люблю тебя, Россия».

