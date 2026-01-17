Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

На Украине сообщили о возможной отставке премьера Свириденко

Нардеп Железняк: уверен, что Украине скоро придется менять премьера
Britta Pedersen/Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Премьер-министра Украины Юлию Свириденко в скором времени могут отправить в отставку. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«Сейчас попробую передать общее мнение парламента, при этом без привязки к политическим флагам. Есть уверенность, что скоро придется менять премьера. Потому что не вытягивает новую реальность», — отметил он.

По словам Железняка, на отставку Свириденко могут повлиять три фактора. Во-первых, «в момент самых больших кризисов» она «просто спряталась», «не проявила лидерства» и не заявила своей позиции.

Во-вторых, когда Андрей Ермак был главой Офиса президента Украины, он якобы указывал Свириденко, «что делать», а премьер «просто записывала в блокнот». Теперь же Ермака нет, однако «способность премьера самостоятельно принимать решения и отстаивать субъектность давно атрофировалась», сказал депутат.

В-третьих, у Свириденко «нет политического веса», подчеркнул он.

«Пока ей «переставляют ноги» то Давид [Арахамия], то президент, оно еще как-то идет. Но это очень временно. И не работает в новой политической реальности. Поэтому убежден, что чем дальше — тем более очевидно, что слугам (правящей партии «Слуга народа» — прим.ред.) надо будет искать среди себя кого-то нового, кто сможет заменить Свириденко», — отметил Железняк.

14 января 2026 года Верховная рада Украины назначила бывшего министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова на пост министра обороны страны, так как прошлый министр Денис Шмыгаль занял должность министра энергетики, которая освободилась после коррупционного скандала.

Кроме того, 2 января Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса после ухода с этой должности Андрея Ермака.

Ранее Тимошенко сделала резкое заявление о режиме Зеленского. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644095_rnd_2",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+