На Украине сообщили о возможной отставке премьера Свириденко

Премьер-министра Украины Юлию Свириденко в скором времени могут отправить в отставку. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.

«Сейчас попробую передать общее мнение парламента, при этом без привязки к политическим флагам. Есть уверенность, что скоро придется менять премьера. Потому что не вытягивает новую реальность», — отметил он.

По словам Железняка, на отставку Свириденко могут повлиять три фактора. Во-первых, «в момент самых больших кризисов» она «просто спряталась», «не проявила лидерства» и не заявила своей позиции.

Во-вторых, когда Андрей Ермак был главой Офиса президента Украины, он якобы указывал Свириденко, «что делать», а премьер «просто записывала в блокнот». Теперь же Ермака нет, однако «способность премьера самостоятельно принимать решения и отстаивать субъектность давно атрофировалась», сказал депутат.

В-третьих, у Свириденко «нет политического веса», подчеркнул он.

«Пока ей «переставляют ноги» то Давид [Арахамия], то президент, оно еще как-то идет. Но это очень временно. И не работает в новой политической реальности. Поэтому убежден, что чем дальше — тем более очевидно, что слугам (правящей партии «Слуга народа» — прим.ред.) надо будет искать среди себя кого-то нового, кто сможет заменить Свириденко», — отметил Железняк.

14 января 2026 года Верховная рада Украины назначила бывшего министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова на пост министра обороны страны, так как прошлый министр Денис Шмыгаль занял должность министра энергетики, которая освободилась после коррупционного скандала.

Кроме того, 2 января Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса после ухода с этой должности Андрея Ермака.

