«Голодной не останется»: раскрыт размер пенсии Ларисы Долиной

Народная артистка России Лариса Долина получает пенсию в размере не менее 85 тыс. рублей. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на финансового аналитика Михаила Беляева.

По словам эксперта, певица «не останется голодной» даже при условии завершения карьеры. В 2027-м знаменитость отпразднует 55 лет трудового стажа на сцене, и за годы службы она успела накопить многочисленные награды и заработать звание «народной», которые предусматривают дополнительные льготы пенсионерам.

«Максимально ее пенсия может достигать 120 тыс. рублей, но я склоняюсь к меньшей сумме. Учитывая, что часть ее карьеры развивалась во времена СССР и была индексация, думаю, реальная пенсия — это 85 тыс. рублей», — выразил мнение Беляев.

Накануне продюсер Павел Рудченко заявил, что Долина потеряла доверие аудитории на фоне скандала с квартирой. Эксперт предложил певице заняться благотворительностью — например, начать системно помогать животным или бойцам СВО.

В противном случае, уверен Рудченко, певица рискует вынужденно завершить карьеру, поскольку общественность уже поставила крест, «слила» артистку.

