Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Восемь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Ставрополье

В ставропольском кафе взорвался газовый баллон, пострадали восемь человек
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Кочубеевском округе Ставропольского края при взрыве газового баллона в кафе пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава округа Олег Борзов.

По его словам, возгорание произошло в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты.

Глава округа уточнил, что, по предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их доставили в лечебные учреждения.

Пожар полностью ликвидировали. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Борзов призвал жителей ориентироваться только на официальные источники информации.

Подобный инцидент произошел в Уссурийске 15 января в частном жилом доме на улице Воровского. В результате происшествия под обломками здания оказались люди. Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь из-под завалов трех человек.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644239_rnd_2",
    "video_id": "record::9b6fa4d5-e1d2-4f03-bd70-b5de0b99cafb"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+