Восемь человек пострадали при взрыве газа в кафе в Ставрополье

В ставропольском кафе взорвался газовый баллон, пострадали восемь человек

В Кочубеевском округе Ставропольского края при взрыве газового баллона в кафе пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил глава округа Олег Борзов.

По его словам, возгорание произошло в заведении, расположенном вдоль федеральной трассы «Кавказ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные и специализированные службы, включая пожарные расчеты.

Глава округа уточнил, что, по предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего их доставили в лечебные учреждения.

Пожар полностью ликвидировали. В настоящее время специалисты продолжают работать на месте, устанавливая все обстоятельства произошедшего. Борзов призвал жителей ориентироваться только на официальные источники информации.

Подобный инцидент произошел в Уссурийске 15 января в частном жилом доме на улице Воровского. В результате происшествия под обломками здания оказались люди. Сотрудникам экстренных служб удалось извлечь из-под завалов трех человек.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Сыктывкаре.