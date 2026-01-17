Трамп готовился ударить по Ирану, но отменил решение

Президент США Дональд Трамп 13 января приказал Пентагону начать готовиться к ударам по Ирану, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные деятели в тот день отправлялись спать, ожидая, что Трамп 14 января отдаст окончательный приказ на атаку. Но президент выслушал и альтернативные точки зрения.

Должностные лица в стране заявили Трампу, что США не могут быть уверены в возможности свергнуть руководство Ирана лишь благодаря серии авиаударов; неясно, помогли бы бомбардировки военных и гражданских целей восстанию и ослаблению правительства.

Кроме того, советники пояснили Трампу, что сейчас США не располагают на Ближнем Востоке достаточными военными ресурсами для осуществления полномасштабной атаки на Иран, и одновременно защитили бы американские войска и их союзников в регионе.

Предполагается, что 14 января Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который заявил, что сейчас не время атаковать Иран, и вряд ли они помогут протестующим.

Вместе с тем арабские лидеры объяснили США, что для атаки на Иран время неподходящее, а протесты в республике во многом подавлены.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Ирана Масуд в ходе телефонного разговора 16 января выступили в пользу немедленной деэскалации напряженности вокруг Исламской республики и в регионе в целом, а также за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Ранее сообщалось, что США перебросят на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО.