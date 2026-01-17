Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Трамп готовился ударить по Ирану, но отменил решение

WSJ: Трамп 13 января приказал Пентагону готовиться атаковать Иран, но передумал
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп 13 января приказал Пентагону начать готовиться к ударам по Ирану, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что американские военные деятели в тот день отправлялись спать, ожидая, что Трамп 14 января отдаст окончательный приказ на атаку. Но президент выслушал и альтернативные точки зрения.

Должностные лица в стране заявили Трампу, что США не могут быть уверены в возможности свергнуть руководство Ирана лишь благодаря серии авиаударов; неясно, помогли бы бомбардировки военных и гражданских целей восстанию и ослаблению правительства.

Кроме того, советники пояснили Трампу, что сейчас США не располагают на Ближнем Востоке достаточными военными ресурсами для осуществления полномасштабной атаки на Иран, и одновременно защитили бы американские войска и их союзников в регионе.

Предполагается, что 14 января Трамп провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который заявил, что сейчас не время атаковать Иран, и вряд ли они помогут протестующим.

Вместе с тем арабские лидеры объяснили США, что для атаки на Иран время неподходящее, а протесты в республике во многом подавлены.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и президент Ирана Ирана Масуд в ходе телефонного разговора 16 января выступили в пользу немедленной деэскалации напряженности вокруг Исламской республики и в регионе в целом, а также за разрешение возникающих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.

Ранее сообщалось, что США перебросят на базы вблизи Ирана истребители и системы ПРО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27643393_rnd_3",
    "video_id": "record::ca350328-6306-4a85-a4a1-7749fe23da46"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+