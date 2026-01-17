Появились кадры задержания в Нальчике подозреваемого в терроризме подростка

Следственный комитет России (СК РФ) обнародовал кадры задержания в Кабардино-Балкарии (КБР) подозреваемого в подготовке к совершению терактов подростка. Соответствующее видео опубликовано в официальном Telegram-канале следкома.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб арестовывают подростка, который идет вдоль дороги, позднее правоохранители доставили юношу на допрос.

Следствие установило, что для подготовки преступления юноша, 2005 года рождения, приобрел необходимые компоненты для изготовления самодельной бомбы. Уточняется, что он готовил покушение на сотрудников полиции Нальчика с использованием зажигательных устройств и самодельных взрывных устройств (СВУ). В октябре 2025 года подросток, разделяя идеологию запрещенной в России международной террористической организации, записал видеообращение ее лидерам и вступил в ее ряды. В дальнейшем, переписываясь с куратором в мессенджере, он готовил нападение, отметили в следкоме.

Кроме того, правоохранители задержали жителя одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения, который планировал совершить поджог административного здания Хабаровского края.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к совершению террористического акта и участии в деятельности террористической организации. Их заключили под стражу, уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее белгородца приговорили к длительному заключению за подготовку к теракту.