Новичок ЦСКА Баринов пообещал рассказать правду об уходе из «Локомотива»

Футболист Баринов заявил, что расскажет правду об уходе из «Локомотива» в ЦСКА

Новичок московского ЦСКА Дмитрий Баринов в выпуске на YouTube-канале Fonbet пообещал в скором времени рассказать правду о своем уходе из столичного «Локомотива» в это зимнее трансферное окно.

«Ну, наверное, я скажу об этом чуть позже. Я расскажу правду. Я думаю, что даже перед началом чемпионата», — заявил он.

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в конце февраля.

13 января ЦСКА официально объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Контракт с 27-летним футболистом подписан до конца сезона 2028/29. Баринов получил в команде 6-й игровой номер и в день перехода отправился вместе с новым клубом на тренировочный сбор в Абу-Даби.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

