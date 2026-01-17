Найден подозреваемый в попытке заложить бомбы в Диснейленде во время визита Вэнса

Жителя Калифорнии обвиняют в угрозе заложить самодельные бомбы в Диснейленде во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и его семьи. Об этом пишет газета The Independent.

Речь идет об инциденте, который произошел в июле 2025 года, когда Вэнс вместе с родственниками посетил Диснейленд в Анахайме. О своем визите политик сообщил в комментарии на странице Disney в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ожидании прибытия Джей Ди Вэнса были заложены самодельные бомбы», — говорится в одном из комментариев.

В последующих сообщениях говорилось о начале «восстания», свидетелями которого станет американский народ. В инциденте подозревают Марко Антонио Агуайо. В скором времени он предстанет перед судом.

Вице-президент принес извинения посетителям парка, которые столкнулись с техническими неудобствами.

Это не единственное покушение на Вэнса. Последнее произошло 5 января текущего года, когда неизвестные разбили окна в доме вице-президента США. По данным CNN, инцидент произошел возле дома политика в штате Огайо. На момент происшествия вице-президента и его семьи в резиденции не было.

