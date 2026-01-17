Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

Найден подозреваемый в попытке заложить бомбы в Диснейленде во время визита Вэнса

Жителя Калифорнии обвиняют в угрозе закладки бомб в Диснейленде из-за Вэнса
Alyssa Pointer/Reuters

Жителя Калифорнии обвиняют в угрозе заложить самодельные бомбы в Диснейленде во время визита вице-президента США Джей Ди Вэнса и его семьи. Об этом пишет газета The Independent.

Речь идет об инциденте, который произошел в июле 2025 года, когда Вэнс вместе с родственниками посетил Диснейленд в Анахайме. О своем визите политик сообщил в комментарии на странице Disney в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В ожидании прибытия Джей Ди Вэнса были заложены самодельные бомбы», — говорится в одном из комментариев.

В последующих сообщениях говорилось о начале «восстания», свидетелями которого станет американский народ. В инциденте подозревают Марко Антонио Агуайо. В скором времени он предстанет перед судом.

Вице-президент принес извинения посетителям парка, которые столкнулись с техническими неудобствами.

Это не единственное покушение на Вэнса. Последнее произошло 5 января текущего года, когда неизвестные разбили окна в доме вице-президента США. По данным CNN, инцидент произошел возле дома политика в штате Огайо. На момент происшествия вице-президента и его семьи в резиденции не было.

Ранее стало известно, что в Европе считают, что Вэнс ненавидит континент.
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+