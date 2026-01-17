В Польше сообщили о ночном инциденте с десятками воздушных объектов из Белоруссии

Несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию Польши из Белоруссии. Об этом заявили в Бюро национальной безопасности Польши (BBN), передает РИА Новости.
По информации ведомства, глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич отчитался перед президентом Республики Польша Каролем Навроцким «о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии».
В BBN заявили, что наблюдали за происходящим «всю ночь, собирая и анализируя информацию из военных и гражданских учреждений». В ведомстве допускают, что это могла быть «провокация, замаскированная под контрабанду».
Доказательств в BBN пока не привели.
В декабре прошлого года замминистра обороны Польши Павел Залевский заявлял, что республика впервые со времен Холодной войны начнет производство противопехотных мин, которые будут размещены вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией.
Ранее в Польше разработали антидроновый «невидимый щит».