В Польше сообщили о ночном инциденте с десятками воздушных объектов из Белоруссии

В Польше заявили о проникновении в страну из Белоруссии десятков воздушных объектов
Несколько десятков воздушных объектов влетело на территорию Польши из Белоруссии. Об этом заявили в Бюро национальной безопасности Польши (BBN), передает РИА Новости.

По информации ведомства, глава Бюро национальной безопасности Славомир Ценцкевич отчитался перед президентом Республики Польша Каролем Навроцким «о ходе и последствиях ночного проникновения нескольких десятков объектов с территории Белоруссии».

В BBN заявили, что наблюдали за происходящим «всю ночь, собирая и анализируя информацию из военных и гражданских учреждений». В ведомстве допускают, что это могла быть «провокация, замаскированная под контрабанду».

Доказательств в BBN пока не привели.

В декабре прошлого года замминистра обороны Польши Павел Залевский заявлял, что республика впервые со времен Холодной войны начнет производство противопехотных мин, которые будут размещены вдоль восточной границы с Россией и Белоруссией.

Ранее в Польше разработали антидроновый «невидимый щит». 

