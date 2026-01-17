Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Армия

Над Белгородской областью сработала система ПВО

Гладков: системы ПВО сбили воздушные цели над Белгородом и районом
Shutterstock

Над Белгородом и Белгородским округом отработала система противовоздушной обороны, были уничтожены воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, предварительно обошлось без пострадавших. На момент публикации сведений о последствиях происшествия не поступало, уточнил глава области.

Днем 17 января министерство обороны РФ сообщило, что в период с 8:00 до 12:00 мск над регионами страны перехватили и уничтожили 10 украинских дронов самолетного типа. Большую часть целей — семь — нейтрализовали в Астраханской области. В Волгоградской области сбили два БПЛА, в Ростовской области — один.

Ночью над российской территорией уничтожили 99 беспилотников. Наибольшее количество летательных аппаратов — 47 — ликвидировали над акваторией Черного моря. В Белгородской области отразили атаку 29 дронов, в Курской области — 12. По четыре беспилотника перехватили в Астраханской и Ростовской областях, два — в Крыму, один — над акваторией Азовского моря.

Ранее в двух районах Ростовской области сбили украинские беспилотники.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644143_rnd_1",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+