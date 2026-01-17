Над Белгородской областью сработала система ПВО

Над Белгородом и Белгородским округом отработала система противовоздушной обороны, были уничтожены воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, предварительно обошлось без пострадавших. На момент публикации сведений о последствиях происшествия не поступало, уточнил глава области.

Днем 17 января министерство обороны РФ сообщило, что в период с 8:00 до 12:00 мск над регионами страны перехватили и уничтожили 10 украинских дронов самолетного типа. Большую часть целей — семь — нейтрализовали в Астраханской области. В Волгоградской области сбили два БПЛА, в Ростовской области — один.

Ночью над российской территорией уничтожили 99 беспилотников. Наибольшее количество летательных аппаратов — 47 — ликвидировали над акваторией Черного моря. В Белгородской области отразили атаку 29 дронов, в Курской области — 12. По четыре беспилотника перехватили в Астраханской и Ростовской областях, два — в Крыму, один — над акваторией Азовского моря.

Ранее в двух районах Ростовской области сбили украинские беспилотники.