Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Культура

Унизившая 8-летнюю фанатку Mia Boyka получит 4 млн рублей за концерт

«Звездач»: певица Mia Boyka заработает больше 4 млн рублей в Москве
Личный архив Mia Boyka

Певица Mia Boyka (она же — Мария Бойко) заработает за свой концерт в Москве больше 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Согласно афише, у Бойко запланирован большой сольный концерт 4 апреля в столичном клубе Atmosphere. Билеты стартуют по цене от 1 тыс. рублей (на танцпол) до 9,5 рублей за VIP-ложе.

«Звездач» называет ценник Mia Boyka максимально самокритичным, но справедливым.

До этого Мария Бойко оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

В начале декабря Mia Boyka похвасталась в Telegram-канале, что приобрела клюшек для гольфа общей суммой 1 млн рублей. Певица купила инвентарь для гольфа розового цвета. По словам Бойко, подобные клюшки стоят 3 млн рублей. Артистке сделали скидку.

В комментариях поклонники поздравили артистку с приобретением, однако некоторые очень удивились цене клюшек.

Ранее СМИ раскрыли размер пенсии народной артистки России Ларисы Долиной. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644257_rnd_2",
    "video_id": "record::8991f6a6-8108-4966-8302-68acade1777b"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+