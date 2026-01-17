Унизившая 8-летнюю фанатку Mia Boyka получит 4 млн рублей за концерт

Певица Mia Boyka (она же — Мария Бойко) заработает за свой концерт в Москве больше 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Согласно афише, у Бойко запланирован большой сольный концерт 4 апреля в столичном клубе Atmosphere. Билеты стартуют по цене от 1 тыс. рублей (на танцпол) до 9,5 рублей за VIP-ложе.

«Звездач» называет ценник Mia Boyka максимально самокритичным, но справедливым.

До этого Мария Бойко оказалась в центре громкого скандала во время концерта в Надыме, когда публично унизила восьмилетнюю поклонницу-квадробершу Марьяну, одетую в кошачий костюм. Певица высмеяла увлечение девочки, после чего зал начал освистывать ребенка.

В начале декабря Mia Boyka похвасталась в Telegram-канале, что приобрела клюшек для гольфа общей суммой 1 млн рублей. Певица купила инвентарь для гольфа розового цвета. По словам Бойко, подобные клюшки стоят 3 млн рублей. Артистке сделали скидку.

В комментариях поклонники поздравили артистку с приобретением, однако некоторые очень удивились цене клюшек.

