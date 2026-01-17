Видео: в Москве водитель BMW парализовал движение ради бабушки на ходунках

В Москве на видео сняли, как водитель BMW перекрыл дорогу для бабушки на ходунках

В Москве водитель иномарки перекрыл проезжую часть, чтобы бабушка перешла дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Водитель BMW перекрыл дорогу, чтобы бабуля успела перейти дорогу», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что черная иномарка перегородила пешеходный переход, чтобы бабушка при помощи ходунков перешла проезжую часть по зебре. На записи также заметно, что водитель такси объезжает иномарку, не дожидаясь, пока пешеход перейдет дорогу.

