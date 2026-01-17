Размер шрифта
Видео: в Москве водитель BMW парализовал движение ради бабушки на ходунках

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27643831_rnd_8",
    "video_id": "record::63285c44-e925-4b2a-9de6-0665d3fbfaec"
}

В Москве водитель иномарки перекрыл проезжую часть, чтобы бабушка перешла дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Водитель BMW перекрыл дорогу, чтобы бабуля успела перейти дорогу», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что черная иномарка перегородила пешеходный переход, чтобы бабушка при помощи ходунков перешла проезжую часть по зебре. На записи также заметно, что водитель такси объезжает иномарку, не дожидаясь, пока пешеход перейдет дорогу.

До этого в Челябинской области иномарка с людьми влетела в большегруз. Видеорегистратор большегруза запечатлел инцидент. На кадрах видно, как иномарка выезжает на встречную полосу движения и врезается в большегруз, от удара легковой автомобиль разворачивает на скользкой дороге. Далее на записи заметно, что Kia получила серьезные повреждения: у машины смят кузов, разбит капот и бампер, при этом автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

Ранее в Москве появились первые кадры с места ДТП, парализовавшего движение в сторону области.
 
