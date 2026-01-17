Размер шрифта
Буданов заявил, что проведет «важный разговор» с США по мирному соглашению

Украина.ру: Буданов заявил, что обсудит с американцами мирный договор по Украине
Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

Руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов сообщил, что проведет сегодня «важный разговор» с американцами по мирному соглашению. Об этом сообщает украинский портал «Украина. ру».

По его словам, во встрече с украинской стороны также примут участие секретарь Совета национальной безопасности и руководитель парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Со стороны США в мероприятии будут присутствовать спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять Дональда Трампа, бизнесмен Джаред Кушнер и министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл.

Накануне сообщалось, что украинская делегация вылетела в США на переговоры. Как рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, новый раунд переговоров пройдет в Майями в штате Флорида. По ее словам, цель визита – доработать указанные соглашения с американскими партнерами.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры по заключению потенциального мирного соглашения между Россией и Украиной замедлились из-за позиции Киева, а не Москвы. В Кремле поддержали такую оценку ситуации из Вашингтона и выразили готовность к любому диалогу. Будут ли США оказывать давление на Украину для урегулирования конфликта — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Россию.

