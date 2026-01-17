Российские войска ударили по объектам энергетики на Украине

Российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в Telegram-канале.

Кроме того, были атакованы склады боеприпасов, цеха сборки, места хранения, предполетной подготовки и запуска беспилотников дальнего действия, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 167 районах.

В операции были задействованы боевые самолеты, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации.

До этого украинские СМИ сообщали, что в ночь на 17 января в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

16 января президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы (ВС) России якобы «готовы к новым массированным ударам» по территории республики.

Ранее в Госдуме ответили на заявление Зеленского о подготовке России к атакам.