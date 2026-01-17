Курды обвинили власти Сирии в нарушении соглашения

Курды обвинили Дамаск в нарушении соглашения об отводе курдских сил в Алеппо

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что Дамаск нарушил договоренности об уходе отрядов СДС с территорий провинции Алеппо вблизи реки Евфрат. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что правительственные войска Сирии вошли в указанные районы до завершения процесса отвода курдских отрядов. Это назвали нарушением сделки.

Курды предупредили, что такой шаг создает опасную обстановку и грозит эскалацией ситуации в стране. Они также призвали международные силы, поддерживающие реализацию соглашения, вмешаться.

23 декабря стало известно, что сирийские власти приостановили занятия в учебных заведениях и работу государственных учреждений в Алеппо из-за столкновений между правительственной армией и вооруженными формированиями курдов.

13 января армия Сирии объявила восток Алеппо «закрытой военной зоной». Речь идет о территории в районе города Дейр-Хафер. Командование сирийской армии призвало все вооруженные отряды, находящиеся в обозначенной зоне, отойти к востоку от Евфрата.

Ранее в США испугались военной операции властей против курдов в Сирии.