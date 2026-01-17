В Совфеде предупредили россиян о фишинге на торговых интернет-площадках

Объявления с товарами по цене ниже рыночной на торговых интернет-платформах чаще всего являются частью фишинговой схемы. Об этом «Газете.Ru» рассказал сенатор Артем Шейкин. Он объяснил, что продавцы с помощью привлекательной цены заманивают покупателя на их «официальный» сайт по фишинговой ссылке, где человек вводит данные карты.

«На известной платформе появляется товар, который покупают очень часто: это может быть, например, чехол для телефона, крем для рук или одежда. Эти товары объединяет одно — они продаются по очень привлекательной цене, часто заметно ниже средней по рынку. Описание не вызывает подозрений, фотографии качественные, продавец формально зарегистрирован, а сама интернет-платформа не вызывает сомнений. Покупатель оформляет заказ, ожидая подтверждения. Но дальше происходит странное, хотя и не редкое явление в онлайн-торговле: продавец сам отменяет заказ, ссылаясь на «технические причины», «ошибку в статусе наличия товара» или «проблемы с логистикой». Чтобы удержать покупателя, продавец извиняется за неудобство, но предлагает выход из ситуации: ему рекомендуют оформить этот же товар по той же цене или даже еще ниже на их «официальном сайте». Для убедительности мошенники могут добавить, что торговая площадка «берет комиссию» или что «прямое оформление будет даже выгоднее». Ключевой элемент схемы — ссылка. Она ведет не на настоящий сайт бренда или продавца, а на фишинговую страницу, которая визуально почти неотличима от реального интернет-магазина. Типичный дизайн, привычный интерфейс, форма оплаты — все сделано так, чтобы не вызвать подозрений», — сказал он.



Шейкин уточнил, что после оплаты покупатель лишается денег и предоставляет данные карты мошенникам для последующих списаний. Он напомнил, что все подобные покупки должны совершаться только на официальной интернет-площадке.

«Покупатель вводит данные карты, подтверждает платеж, и деньги мгновенно списываются. Товар, разумеется, не приходит. Более того, введенные реквизиты могут использоваться повторно или продаваться дальше, что создает риск последующих списаний. Опасность этой схемы в том, что она не выглядит как классическое мошенничество. Никто не звонит с угрозами, не просит срочно «перевести деньги на безопасный счет», не требует коды из СМС. Все строится на алгоритме обычной покупки в интернете. Важно помнить, что честные продавцы на площадках по размещению объявлений не переводят покупателей на сторонние сайты и не предлагают «докупить» товар вне платформы после отмены заказа. Все легальные сделки должны происходить исключительно внутри самой платформы — через ее систему оплаты, а также с возможностью отменить операцию или связаться с поддержкой», — добавил сенатор.

