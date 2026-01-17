Верховный лидер Ирана обвинил Трампа в протестах

Хаменеи: Иран считает Трампа виновным в жертвах и причиненном стране ущербе

Иран считает президента США Дональда Трампа виновным в человеческих жертвах и материальном ущербе стране. Об этом заявил верховный лидер республики Али Хаменеи, передает РИА Новости.

«Мы считаем президента США виновным в жертвах, разрушениях и клевете, причиненных народу Ирана», — сказал он.

Накануне США расширили санкции против Ирана. Под ограничения попало 21 физическое и юридическое лицо.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала. В ответ власти усилили меры безопасности, полицейские использовали для борьбы с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. Тегеран обвиняет в беспорядках внешние силы. По данным МИД страны, к действиям митингующих причастны США и Израиль.

Президент США Дональд Трамп призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что «помощь уже в пути». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о переброске авианосцев на Ближний Восток.