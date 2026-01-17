Большунова подрезали во время одной из гонок Кубка России

Лыжник Сергей Забалуев нарушил правила в четвертьфинале спринта классическим стилем на этапе Кубка России — 2025/2026 в Казани против трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

На финишной прямой Забалуев подрезал соперника, что позволило ему прийти к финишу на второй позиции. Подобное поведение повлекло за собой наказание от судей: Забалуева переместили в итоговом протоколе на шестое (последнее в забеге) место, а Больушнов поднялся на вторую позицию и квалифицировался в полуфинал.

15 января Большунов одержал первую победу в сезоне. Это произошло в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка России.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Ранее Большунов высказался о получении нейтрального статуса.