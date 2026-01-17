Шестеро пострадавших при ЧП в Коми переведены в Москву

Шестеро пострадавших при инциденте в Коми переведены в Москву на лечение

Шестеро пострадавших при инциденте с учебной гранатой в центре профессиональной подготовки МВД в Коми переведены в Москву на лечение. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Республики Коми.

«По итогам осмотра было решено перевести одного пациента в Национальный центр хирургии имени Вишневского (Москва), пятерых пострадавших из Коми республиканской больницы — в Главный клинический госпиталь МВД России», — говорится в заявлении.

Кроме того, еще один пациент из Эжвы был переведен в Коми республиканскую больницу.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

16 января пресс-служба следственного управления СК России по республике Коми сообщала, что число пострадавших при взрыве светошумовой гранаты в центре Министерства внутренних дел в Сыктывкаре увеличилось до 20.

Ранее спасатели потушили пожар в учебном центре МВД в Сыктывкаре.