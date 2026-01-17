Глава Минобороны Бельгии признал, что Евросоюз не способен победить США в Гренландии

Франкен: Евросоюз не сможет победить США в Гренландии, но у нас есть план Б

Министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз (ЕС) не способен одержать военную победу над США в Гренландии. Об этом она заявил в интервью телеканалу VRT.

«Мы не можем победить их военным путем. Поэтому прежде всего необходимо сделать все, чтобы оставаться в рамках плана А», — сказал глава Минобороны Бельгии.

План А заключается в том, чтобы убедить США, что Евросоюз способен самостоятельно урегулировать ситуацию в случае возникновения проблем с безопасностью в Гренландии.

«План Б существует всегда. О нем не стоит слишком много говорить, но запасные решения всегда есть», — добавил Франкен.

Гренландия в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления, но по-прежнему остается частью Дании. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что его страна должна присоединить остров.

5 января текущего года американский лидер сообщил о планах установить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить национальную безопасность США. По мнению Трампа, если США не получат Гренландию, то она «достанется России или Китаю».

В марте 2025 года президент РФ Владимир Путин назвал серьезным желание своего американского коллеги присоединить Гренландию к США.

Ранее в США пригрозили пошлинами странам, выступающим против их притязаний на Гренландию.