«Не хочу об этом говорить»: теннисист Джокович о завершении карьеры

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции The Tennis Letter признался, что пока не готов размышлять о завершении карьеры.

«Меня много спрашивали о том, когда для меня наступит последний день, но я пока не хочу об этом говорить или думать. Я здесь. Я выступаю. Когда это настанет и созреет в моей голове, я поделюсь этим с вами, и мы все сможем обсудить прощальный тур», — заявил 38-летний спортсмен.

8 ноября Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция. В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. В скором времени после этого сербский теннисист снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее российскому теннисисту предсказали большие проблемы в первом круге Australian Open.