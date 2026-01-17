Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Не хочу об этом говорить»: теннисист Джокович о завершении карьеры

Теннисист Джокович: пока не хочу говорить или думать о завершении карьеры
Kirsty Wigglesworth/AP

Сербский теннисист Новак Джокович на пресс-конференции The Tennis Letter признался, что пока не готов размышлять о завершении карьеры.

«Меня много спрашивали о том, когда для меня наступит последний день, но я пока не хочу об этом говорить или думать. Я здесь. Я выступаю. Когда это настанет и созреет в моей голове, я поделюсь этим с вами, и мы все сможем обсудить прощальный тур», — заявил 38-летний спортсмен.

8 ноября Джокович одержал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 250 в Афинах, Греция. В финале сербский теннисист обыграл представителя Италии Лоренцо Музетти. В скором времени после этого сербский теннисист снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы.

Джокович — семикратный победитель Итогового турнира ATP, победитель 102 турниров АТР (из них 101 в одиночном разряде). Он — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт) — 24. Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке профессиональных рейтингов в одиночном разряде среди мужчин и женщин (428).

Ранее российскому теннисисту предсказали большие проблемы в первом круге Australian Open.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27644161_rnd_6",
    "video_id": "record::342e4628-7124-4c08-b37b-28601a86cdf5"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+