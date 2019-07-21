Посол Украины рассказал о подрыве доверия к Германии из-за России

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Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник объяснил, чего от Европы ожидает Украина и почему страна больше не хочет полагаться на Германию и европейцев. Об этом пишет Die Welt.

По словам дипломата, решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) было для страны «разрушительным». Он выразил сожаление из-за того, что немецкие депутаты проголосовали за восстановление прав России. Глава делегации Андреас Ник и его коллеги разделяют ответственность за причинение вреда и дискредитацию важного европейского института.

«Таким образом было торпедировано усилие немецкого канцлера, показать стойкость в отношении [президента России Владимира] Путина», — сказал Мельник.

Он подчеркнул, что на Украине считают это «фатальной ошибкой».

«Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — заметил Мельник.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию парламентариев из Украины и Британии на возвращении российской делегации в ПАСЕ.