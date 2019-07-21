Украинский посол назвал фатальную ошибку Германии

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Украинский посол на территории ФРГ Андрей Мельник заявил, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о восстановлении полномочий российской стороны подорвало доверие граждан Украины к ФРГ. Об этом пишет Die Welt.

По словам посла, решение ПАСЕ поддержали восемь депутатов Германии, в том числе и руководитель делегации Андреас Ник. Он подчеркнул, что на Украине считают это «фатальной ошибкой».

«Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии», — заявил Мельник.

Он добавил, что многие на украинской территории полагают, что Берлин вернется к реальной политике и пожертвует украинскими интересами ради договоренности с Москвой.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России.