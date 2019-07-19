Путин предсказал будущее России и Украины
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Президент России Владимир Путин во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном высказался о том, что ждет в будущем Россию и Украину. Об этом сообщает портал Kremlin.
Стоун спросил у президента, видит ли российский лидер Украину и Россию вместе в исторической перспективе.
«Это неизбежно», — ответил Путин.
Он пояснил, что это касается выстраивания дружественных отношений между двумя странами.
Российский глава отметил, что Россия и Украина могут стать союзниками.
Ранее сообщалось, что Путин не заметил изменений на Украине при президенте Украины Владимире Зеленском.