Путин предсказал будущее России и Украины

Президент России Владимир Путин во время интервью с американским режиссером Оливером Стоуном высказался о том, что ждет в будущем Россию и Украину. Об этом сообщает портал Kremlin.

Стоун спросил у президента, видит ли российский лидер Украину и Россию вместе в исторической перспективе.

«Это неизбежно», — ответил Путин.

Он пояснил, что это касается выстраивания дружественных отношений между двумя странами.

Российский глава отметил, что Россия и Украина могут стать союзниками.

Ранее сообщалось, что Путин не заметил изменений на Украине при президенте Украины Владимире Зеленском.