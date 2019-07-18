Лукашенко предложил Путину уладить все вопросы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил главе России Владимиру Путину решить все спорные вопросы до 8 декабря 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лукашенко отметил, что Союзному договору, заключенному между странами, исполнится 20 лет в декабре, а также задался вопросом, о чем будут разговаривать лидеры стран в день юбилея.

«Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий», — заявил глава Белоруссии.

Он сказал, что ни одна проблема не должна быть вынесенной за пределы этого срока. Программа, которая утвердит дальнейший политический курс Москвы и Минска будет рассмотрена в рамках Высшего Госсовета.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме.