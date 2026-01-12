Размер шрифта
Раскрыт секрет успеха русско-американского гения фигурного катания Ильи Малинина

Тренер Давыдов заявил, что бог поцеловал фигуриста Малинина и дал ему акробатику
Тренер Сергей Давыдов рассказал в интервью «Газете.Ru», как американский фигурист российского происхождения Илья Малинин сумел объединить в одной произвольной программе семь четверных прыжков (включая четверной аксель, который исполняет на соревнованиях только он) и сделать так, чтобы выступление выглядело красиво и органично, а не напоминало набор технических элементов.

«Мне кажется, сейчас очень хорошее время — можно брать тем, что ты умеешь. Фигуристы формата Джейсона Брауна цепляют элегантностью, изяществом, и это работает. А Илью Малинина бог поцеловал и дал акробатику. И он просто суперски реализовывает этот свой талант, — сказал Сергей Давыдов. — Он украсил программы не как Джейсон Браун — плавными руками и так далее, а трюками и сальто. И ведь это ни разу не хуже, вот что самое интересное.

Когда все настолько слаженно и гармонично соединено вместе, ловишь себя на ощущении, что и красивых рук-то уже не надо. Тебе всего хватает в программе и без этого. Программа проходит, и остается впечатление, что отнюдь не только 5-7 четверных прыжков в ней было. В этом плане Илья и его команда — просто огромные молодцы».

В финале Гран-при текущего сезона Илья Малинин исполнил семь четверных прыжков в произвольной программе и установил новый мировой рекорд по баллам — 238,24.

Ранее известный тренер признался, что не верит в допуск российских фигуристов на международные турниры.

