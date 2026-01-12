Российский боец месяц в одиночку оборонял населенный пункт в зоне СВО

Боец из Якутии Дмитриев месяц в одиночку оборонял село Бурлацкое в ДНР

Военный из Якутии Ион Дмитриев с позывным «Аман», который отправился на СВО добровольцем, месяц в одиночку удерживал оборону населенного пункта Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР). О случившемся боец рассказал в беседе с RT.

В феврале прошлого года его штурмовую группу направили в село на зачистку. По словам военного, выжить тогда удалось ему одному. Он отбивал атаки ВСУ как мог, удерживал позицию в Бурлацком с 22 февраля по 22 марта. Боец отразил шесть контратак и уничтожил более 20 украинских военных.

«Мне, конечно, помогла поддержка командования: я с ними поддерживал связь через рацию, также они снабжали меня всем необходимым с помощью дронов», — уточнил Дмитриев.

Сослуживец смог прорваться к «Аману» только через месяц. При этом с неба его атаковали дроны, по нему постоянно «работали» украинские расчеты.

«Но он добрался. Конечно, вдвоем стало полегче. Мы смогли выполнить это боевое задание», — подчеркнул военнослужащий.

Иона Дмитриева наградили орденом Мужества.

