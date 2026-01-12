Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Российский боец месяц в одиночку оборонял населенный пункт в зоне СВО

Боец из Якутии Дмитриев месяц в одиночку оборонял село Бурлацкое в ДНР
Алексей Майшев/РИА Новости

Военный из Якутии Ион Дмитриев с позывным «Аман», который отправился на СВО добровольцем, месяц в одиночку удерживал оборону населенного пункта Бурлацкое в Донецкой народной республике (ДНР). О случившемся боец рассказал в беседе с RT.

В феврале прошлого года его штурмовую группу направили в село на зачистку. По словам военного, выжить тогда удалось ему одному. Он отбивал атаки ВСУ как мог, удерживал позицию в Бурлацком с 22 февраля по 22 марта. Боец отразил шесть контратак и уничтожил более 20 украинских военных.

«Мне, конечно, помогла поддержка командования: я с ними поддерживал связь через рацию, также они снабжали меня всем необходимым с помощью дронов», — уточнил Дмитриев.

Сослуживец смог прорваться к «Аману» только через месяц. При этом с неба его атаковали дроны, по нему постоянно «работали» украинские расчеты.

«Но он добрался. Конечно, вдвоем стало полегче. Мы смогли выполнить это боевое задание», — подчеркнул военнослужащий.

Иона Дмитриева наградили орденом Мужества.

12 января военный эксперт Юрий Кнутов выразил мнение, что подразделения российской армии могут выйти непосредственно к городу Запорожье к лету 2026 года, а параллельно ВС РФ будут брать в огневое кольцо Славянско-Краматорскую агломерацию в ДНР.

Ранее российский военный рассказал о подвиге десантника в зоне СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27604141_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Главное — не удариться в паранойю. 7 фильмов, которые заставят сомневаться в реальности
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+