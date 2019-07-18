В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу возможности личной встречи Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, нужно дождаться, пока на Украине пройдут выборы. Серьезные проблемы можно будет решать, когда не будет «предвыборного электорального ажиотажа».

«…пока об этом (встрече президентов) речи не идет», — сказал Песков.

Ранее Киев обвинил Москву в торпедировании своих мирных усилий. Так Украина отреагировала на решение российской стороны об упрощении процедуры получения гражданства для жителей Луганской и Донецкой областей.