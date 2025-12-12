На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Германия вызвала посла РФ по обвинениям в «гибридных атаках» России

Reuters: Берлин вызвал российского посла в связи с «гибридными атаками» РФ
true
true
true
close
Global Look Press

Берлин вызвал российского посла Сергея Нечаева в связи с участившимися «гибридными атаками», сообщает Reuters.

«Сегодня утром мы вызвали российского посла в Министерство иностранных дел (ФРГ - прим.ред.) и ясно дали понять, что мы очень внимательно следим за действиями России и будем принимать против нее меры», — сказал представитель дипведомства Германии.

Как отмечается, Берлин вызвал российского посла в связи с, как он заявил, «резким увеличением числа угрожающих гибридных действий со стороны России», включая кампании дезинформации, шпионаж, кибератаки и попытки саботажа». Об этом заявил журналистам представитель Министерства иностранных дел Германии.

До этого в день рождения президента РФ Владимира Путина в российском посольстве в Берлине состоялась презентация серебряной монеты с изображением лидера России. Редакция немецкого журнала Compact вручила монету послу РФ Сергею Нечаеву, который поблагодарил журналистов за действия, призванные улучшить отношения между Берлином и Москвой.

Ранее стало известно, что Россия не собирается нападать на ЕС и готова это зафиксировать юридически.

