Россиян предупредили, что скоро цены на продукты достигнут пика

В России цены на продукты ближе к праздникам вновь повысятся, после 20 декабря они дойдут до пиковых значений, предупредил доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод. Точный размер повышения сказать пока сложно, но, например, в прошлом году в аналогичные даты стоимость основных продуктов перед Новым годом увеличилась на 10-15%, рассказал он Общественной Службе Новостей.

В стране сохраняется продовольственная инфляция, поэтому по всем группам таких товаров магазины попытаются задрать цены, даже не учитывая сезонные колебания, считает Холод.

«Новый год — пожалуй, самый главный в году повод для того, чтобы цены выросли, — пояснил он. — Все категории населения, и богатые, и бедные, так или иначе его отмечают с традиционными блюдами: кто-то с курицей, кто-то с уткой или гусем, кто-то вообще с поросенком или с осетриной. А это, соответственно, создает дополнительный спрос».

Основной набор праздничных продуктов на этом фоне неизбежно подорожает. Это, в частности, ингредиенты для салатов – яйца, горох и прочее, а также икра, шампанское и другие вина. Экономист также отметил, что в этом году потребители отреагировали на рост цен снижением спроса и переходом на более дешевую продукцию. На этом снизилось потребление даже недорогих видов мяса – свинины, птицы. Таким образом, попытка «протянуть инфляцию издержек на рынок» была приостановлена кошельками россиян, отметил эксперт.

«Это говорит о том, что, с одной стороны, у людей не так много денег, а с другой — если вдруг они появятся, спрос может оказаться не сбалансирован с предложением, — пояснил Холод. — Если предложение уменьшается сообразно уменьшению спроса, а потом спрос увеличивается, то может произойти чисто конъюнктурное повышение цен без инфляции. Но пока этого не произошло».

Ряд продуктов подорожает именно на фоне разгона инфляции без привязки к праздникам. Это, например, картофель, капуста, свекла и другие овощи. Причем после праздников в январе магазины вряд ли будут откатывать цены назад – они сохранятся на том уровне, до которого вырастут в пиковый период, считает экономист. В то же время в начале года в магазинах наблюдается затишье, активность вернется только ближе к середине января, а дальнейшие цены будут формироваться в зависимости от уровня инфляции, заключил эксперт.

До этого ФАС напомнила продавцам о недопустимости необоснованного повышения цен перед новогодними праздниками. Это предупреждение служба ежегодно направляет в крупнейшие отраслевые объединения и федеральные торговые сети. Подчеркивается, что при обнаружении случаев недобросовестного завышения цен антимонопольный регулятор будет принимать меры в отношении нарушителей.

Ранее сообщалось, что в России снизилась цена на ингредиенты для борща.