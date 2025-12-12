На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Израиль ударил по югу Ливана

Израиль атаковал тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана
true
true
true
close
Israel Defense Forces via AP

Израильские войска нанесли удары по тренировочному лагерю шиитской организации «Хезболла» и другим объектам на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал тренировочный и учебный комплекс, который использовался спецподразделением «Радван» «Хезболлы» для подготовки своих боевиков», — говорится в публикации.

В пресс-службе заявили, что в этом комплексе проводилась стрелковая подготовка и обучение применению различных видов вооружений для «планирования и осуществления террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля».

Кроме того, израильские военные поразили и другие объекты «Хезболлы» в нескольких районах на юге Ливана.

В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ также нанес серию ударов по военным объектам шиитской организации на территории этой страны.

В начале декабря Ливан и Израиль провели переговоры, во время которых среди прочего обсуждались вопросы разоружения «Хезболлы».

Ранее Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами