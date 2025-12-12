Израиль ударил по югу Ливана

Израильские войска нанесли удары по тренировочному лагерю шиитской организации «Хезболла» и другим объектам на юге Ливана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

«Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал тренировочный и учебный комплекс, который использовался спецподразделением «Радван» «Хезболлы» для подготовки своих боевиков», — говорится в публикации.

В пресс-службе заявили, что в этом комплексе проводилась стрелковая подготовка и обучение применению различных видов вооружений для «планирования и осуществления террористических атак против военнослужащих ЦАХАЛ и мирных жителей Израиля».

Кроме того, израильские военные поразили и другие объекты «Хезболлы» в нескольких районах на юге Ливана.

В ночь на 9 декабря ЦАХАЛ также нанес серию ударов по военным объектам шиитской организации на территории этой страны.

В начале декабря Ливан и Израиль провели переговоры, во время которых среди прочего обсуждались вопросы разоружения «Хезболлы».

Ранее Израиль начал масштабную операцию на Западном берегу реки Иордан.