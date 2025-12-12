На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Финляндия закупит у США ракеты для истребителей F-35

Финляндия закупит у США ракеты средней дальности AMRAAM для истребителей F-35
Flying Camera/Shutterstock/FOTODOM

Финляндия закупит у США ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) для истребителей F-35. Об этом сообщило министерство обороны республики.

По его данным, со стороны Финляндии сделку одобрил глава Минобороны Антти Хяккянен.

«Ракеты будут совместимы с многоцелевыми боевыми самолетами F-35A», — отмечается в сообщении.

23 октября премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что Финляндия возьмет в долг €100 млн на покупку у США оружия для Киева в рамках реализации программы «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL).

9 октября американский лидер Дональд Трамп на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил, что Вашингтон закупит у Хельсинки ледоколы. По данным Reuters и источников Yle в Белом доме, ледоколы будут использоваться Береговой охраной США. Общая стоимость сделки составит около $6,1 млрд. В общей сложности это будет касаться 11 ледоколов.

Ранее норвежский профессор заявил о попытках продать Украине несуществующее оружие.

