СМИ: крики пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых слышали местные

aif.ru: пропавших в тайге Усольцевых слышали местные жители
Местные жители могли слышать в тайге Красноярского края крик пропавшей осенью семьи Усольцевых. Об этом пишет aif.ru.

«Одна из странных деталей этого дела — крик Усольцевых, который слышала одна из местных жительниц Наталья. Женщина призналась, что до сих пор этот странный оклик из леса звенит у нее в ушах. По словам Натальи, в день пропажи семьи Усольцевых, когда поиски еще не начались, она и ее подруга слышали странный шум из леса», — говорится в материале.

При этом женщина предполагает, что могла слышать не людей, а птицу или косулю.

8 декабря заместитель начальника ГБУ «Пензенский пожарно-спасательный центр», заслуженный спасатель Российской Федерации, спасатель международного класса Геннадий Кабанов рассказал журналистам, что шансы на обнаружение семьи Усольцевых минимальны. По его словам, Сергея и Ирину Усольцевых вместе с их пятилетней дочерью Ариной могли растерзать дикие звери. Специалист допустил, что Усольцевы могли также замерзнуть от переохлаждения.

Ранее была названа причина, почему пропавшую семью Усольцевых не смогли найти БПЛА.

