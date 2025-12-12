В Белгороде на территории соцобъекта упал боеприпас

Гладков сообщил о падении боеприпаса на социальный объект в Белгороде

Боеприпас упал на территории социального объекта в Белгороде, власти эвакуируют людей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

В результате ЧП никто не пострадал, разрушений нет. Взрывотехники Минобороны РФ решают вопрос об утилизации боеприпаса. Из здания эвакуировали людей.

«Сейчас службы оперативно вывозят жителей, проживающих в радиусе 300 метров», — отмечается в сообщении.

В конце сентября в Москве у военного клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко дворник обнаружил гранату, предположительно иностранного производства. Боеприпас лежал недалеко от контрольно-пропускного пункта госпиталя. На место незамедлительно прибыли специалисты для безопасного обезвреживания гранаты. Территорию вокруг учреждения оцепили, эвакуация жителей и сотрудников не проводилась.

12 сентября в МЧС рассказали, что в Ленинградской области местные жители случайно обнаружили пять авиационных бомб и 51 мину. Экспертиза установила, что пять снарядов являются авиационными бомбами ФАБ-100, остальные — противотанковыми минами времен Великой Отечественной войны.

Ранее в Подмосковье грибник нашел в лесу две ручные гранаты времен ВОВ.