Политолог напомнил о биографии отца Рютте после его слов о войне с РФ

Российский политолог Федор Лукьянов прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о войне с Россией, вспомнив биографию отца руководителя альянса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Лукьянов напомнил, что, согласно официальным данным, отец генсека НАТО был предпринимателем в Индонезии, тогда являвшейся колонией Нидерландов, и провел некоторое время в лагере для интернированных после того, как страна была захвачена Японией.

До этого Рютте заявил, что НАТО будет «следующей целью России». Генсек добавил, что для альянса сейчас «не время для самовосхваления» на фоне увеличения трат государств-членов на оборону.

Также он отметил, что НАТО нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». Как утверждал генсек НАТО, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

