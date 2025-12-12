Украина может сфальсифицировать результаты референдума по Донбассу с целью продолжения вооруженного конфликта с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил экс-депутат Рады Владимир Олейник.

«Зеленский включил дурку. Это характерно для артистов. Он говорит, (президенту США Дональду. – «Газета.Ru») Трампу: «Нет возражений, я за». Но, а вот дальше начинается дурка», — отметил он.

По мнению Олейника, украинский лидер перекладывает юридическую, политическую ответственность на других — на парламент, на референдум.

После проведения голосования, подчеркнул бывший депутат Рады, «будут манипуляции».

«Например, пройдет референдум даже на той территории, которая подконтрольна (Киеву. – «Газета.Ru»). Зеленский скажет: «Нет, мы не согласны, будем воевать до конца». А итоги референдумов формирует тот, кто считает. Главное, не как голосует народ, а как подсчитывают голоса», — подчеркнул политик.

Зеленский после этого будет апеллировать к тому, что народ не желает передавать территорию Донбасса России, указал Олейник. По его мнению, «это все затянется», после чего Трамп отвлечется на внутренние вопросы в США, связанные с выборами в конгресс.

Владимир Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США.