В Петербурге осудили двух молодых людей за изнасилование школьниц в сауне

В Петербурге двое мужчин получили сроки за насилие над девочками
РИА Новости

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мужчинам, которые насиловали школьниц в сауне. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия и суда, в 2024 году Феликс Жемчужников и Даниил Минин в сауне на территории Ленобласти занимались сексом и совершали развратные действия над девочками, которым было от 12 до 14 лет. Как уточняется, жертвами Жемчужникова стали два ребенка, а на счету Минина одна потерпевшая.

Кроме того, молодые люди продали мефедрон двум несовершеннолетним у станции метро «Приморская». В суде они заявили, что «все было по взаимному согласию», но Калининский районный суд Петербурга признал обоих виновными по делу о половом сношении с несовершеннолетними младше 14 лет, но старше 12, развратных действиях и сбыте наркотиков.

В итоге Жемчужникова приговорили к 13 годам лишения свободы, а Минин получил 12,5 лет. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с насильников в пользу потерпевших 3,55 млн рублей.

Ранее москвич надругался над маленьким племянником, когда тот смотрел мультики.

