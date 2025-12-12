На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не ждать сочувствия»: на Украине отреагировали на допуск россиян к турнирам

Министр спорта Украины о допуске россиян: никто за нас не будет бороться
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских юниоров к участию в соревнованиях под национальным флагом.

«Не произошло ничего, что бы не вкладывалось в общий контекст событий вокруг Украины в мире. Никто за нас не будет бороться, кроме нас самих. Не ждать сочувствия! Только упорная работа над собой обеспечит нам фундамент для собственного влияния на решения международного уровня, которые будут отвечать нашим интересам», — заявил министр.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее в IBA заявили, что у МОК не было выбора, кроме как допустить россиян.

