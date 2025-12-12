На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо число обратившихся за выплатами после атаки ВСУ жителей Чебоксар

В Чебоксарах более 150 человек обратились за выплатами после атаки БПЛА
Более 150 человек подали заявления о выплатах после атаки украинских беспилотников в Чебоксарах. Об этом ТАСС заявил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

Уточняется, что размер выплат пострадавшим, получившим травмы, в зависимости от степени тяжести составляет от 313 500 до 627 000 рублей, при частичной и полной утрате имущества 78 375 и 156 750 рублей на человека. Помимо этого выплачивается компенсация при повреждении автомобилей. Также 300 тыс. рублей получат юрлица и предприниматели, чье имущество пострадало после атаки беспилотников.

Региональные власти также объявили дополнительный прием граждан, пострадавших после атаки БПЛА, который пройдет в субботу, 13 декабря.

9 декабря беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, впоследствии их число выросло до 14. Кроме того, в городе оказались повреждены здания и припаркованные рядом автомобили. По информации СМИ, удары по населенному пункту наносились с помощью дронов типа «Лютый», при этом один из них «целенаправленно летел» в жилой дом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в аэропорту Чебоксар сняли ограничения на полеты.

