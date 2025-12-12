На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве наркоторговцы рассылали мефедрон в духах

В Москве задержали наркодилеров, рассылавших мефедрон под видом парфюмерии
true
true
true

Столичные правоохранители вместе с сотрудниками Росгвардии и ФСБ пресекли деятельность подпольного предприятия, которое упаковывало наркотические вещества в коробки элитной парфюмерии с двойным дном. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подпольный цех по упаковке наркотиков в коробки с духами организовали 64-летняя пенсионерка, две ее дочери и 38-летний житель Истры. Злоумышленники закупали партии мефедрона, фасовали их в коробки с двойным дном и распространяли с помощью курьеров.

«В ходе обысков у лидера и членов организованной группы оперативники обнаружили пакет и семь свертков с веществами, 195 упаковок из-под духов различных брендов, а также 15 коробок с двойным дном, внутри которых находились пакетики с порошком. Также у злоумышленников были найдены электронные весы, фасовочные материалы, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника и иные предметы», — сообщили в МВД.

Наркоторговцы задержаны и заключены под стражу. Возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее россиянка спрятала 312 свертков с наркотиками в нижнем белье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами