В Москве наркоторговцы рассылали мефедрон в духах

Столичные правоохранители вместе с сотрудниками Росгвардии и ФСБ пресекли деятельность подпольного предприятия, которое упаковывало наркотические вещества в коробки элитной парфюмерии с двойным дном. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Подпольный цех по упаковке наркотиков в коробки с духами организовали 64-летняя пенсионерка, две ее дочери и 38-летний житель Истры. Злоумышленники закупали партии мефедрона, фасовали их в коробки с двойным дном и распространяли с помощью курьеров.

«В ходе обысков у лидера и членов организованной группы оперативники обнаружили пакет и семь свертков с веществами, 195 упаковок из-под духов различных брендов, а также 15 коробок с двойным дном, внутри которых находились пакетики с порошком. Также у злоумышленников были найдены электронные весы, фасовочные материалы, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерная техника и иные предметы», — сообщили в МВД.

Наркоторговцы задержаны и заключены под стражу. Возбуждено несколько уголовных дел.

